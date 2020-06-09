Гендиректор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс во вторник, 9 июня уволил главу ГП "Антонов" Александра Донца. Врио руководителя учреждения стал вице-президент по проектированию ГП "Антонов" Александр Лось.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба концерна.

"Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о прекращении полномочий президента предприятия ГП "Антонов" Александра Донца. Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичюсом 9 июня. Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов", - говорится в сообщении.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром" закончила проверку ГП "Антонов" после чего передала материалы по ее результатам в СБУ и НАПК. Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, изложенным в письме СБУ от 16 апреля относительно имеющейся информации о "причинении вреда национальным интересам Украины, связанным с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов".

Как сообщили в пресс-службе проверка выявила многочисленные факты, которые свидетельствуют о:

неэффективном управлении государственным предприятием;

нецелевом использовании объектов государственной собственности;

злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный ущерб репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

Результаты проверки вместе с материалами относительно действий руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы. Акт проверки также направлен Комитету Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинету министров Украины и Офису Президента Украины. С актом и материалами проверки руководство Концерна также ознакомило председателя профсоюза авиастроителей.

Напомним, Абромавичуса привлекают к ответственности за отказ ответить депутатам, какие зарплаты в "Укроборонпроме".

Ране депутат ОПЗЖ Сергей Левочкин сообщил, что в "Укроборонпроме" до сих пор сидят "коррупционные мыши" Пашинского и Порошенко.