Нардеп от депутатской группы "За будущее" Виктор Мялик стал одним из рекордсменов среди коллег по имеющейся жилплощади, а также занял второе в Раде месте по размеру сбережений, которые он хранит в наличке.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, Виктор Мялик в декларации за 2019 год указал, что он владеет 158 квартирами и 80 земельными участками площадью почти 10 гектаров. Квартиры нардепа находятся расположены в Киево-Святошинском районе. Также за семьей депутата числятся два жилых дома и дачный дом на 128 "квадратов" в Фастовском районе под Киевом (зарегистрированы на депутата и его жену).

В соответствии с документом, у Мялика еще есть сотни нежилых помещений, гаражей, паркомест, около 80 земельных участков под Киевом и под Ровно.

Также у Виктора Мялика есть два автомобиля Lexus (LS460L и LX570). Супруга нардепа является владелицей авто Mercedes-Benz и Porsche Cayenne.

При этом депутат хранит сбережения в наличке: он задекларировал коло 177 миллионов гривен "кэша" (в частности, 1 миллион долларов).

Отметим, что Виктор Мялик впервые был избран в Раду в 2019 году, он баллотировался по 155 округу (Ровенская область) как беспартийный самовыдвиженец. Нардеп является членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

41-летний Мялик до 2014 года работал маляром-штукатуром, электросварщиком и мастером столярной бригады. Потом стал финансовым директором ООО "МДС-строй", а в 2017-м - владельцем компании "МД плюс".

Напомним, нардеп Павлюк задекларировал почти миллион от выигрыша в лотерею.

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