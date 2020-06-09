В Кремле отреагировали на призыв депутата Госдумы Валерия Милонова лишить актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, звания заслуженного артиста России. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь об этом пока не идет.

"Об этом мы вообще-то не думаем (о лишении звания - Ред.). Речь, к сожалению, идет о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель, неважно кто, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот, о чем речь", - заявил Песков.

Напомним, накануне поздно вечером известный российский артист Михаил Ефремов, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречку и протаранил фургон в центре Москвы. Водитель фургона от полученных травм скончался в больнице. Сам Ефремов на месте ДТП был настолько пьян и, казалось, не понимал, что произошло.

По факту ДТП ранее уже завели производство - по ч.2 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет. Однако уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

