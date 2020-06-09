Американская консалтинговая компания Mercer опубликовала ежегодный рейтинг городов мира по уровню жизни, в нем Киев занял 106 место из 209 городов мира по стоимости жизни.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Так, по оценкам Mercer, столица Украины по данному критерию находится на одном уровне с Лиссабоном и Гамбургом. Возглавляет рейтинг Гонконг, далее следуют Ашхабад, Токио, Цюрих и Сингапур.



Отмечается, что замыкают рейтинг Тунис, намибийский Виндхук, Бишкек, Ташкент и Карачи. При составлении рейтинга Mercer учитывает колебания курса местной валюты, инфляцию и цены на жилье.



За год в рейтинге стоимости жизни украинская столица поднялась сразу на 44 пункта, по подсчетам экспертов. В 2019-м Киев занимал 150 место.

Ранее мы писали, что в рейтинге наиболее дорогих городов Киев за год поднялся на 22 позиции (до 86-го места из 130 городов, где первое место - самый дорогой город). Отмечается, что Киев стал одним из самых быстрорастущих в цене городов за 2019-й год.