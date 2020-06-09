Днем во вторник, 9 июня, полицейские приехали за Михаилом Ефремовым, который накануне устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Актер отказывается выходить из квартиры.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Так, уточняется, что Ефремов, несмотря на то, что к нему приехали полицейские, отказывается выходить из квартиры, ссылаясь на свое плохое самочувствие. По информации Telegram-канала "112", к Ефремову также приехала бригада "скорой".

Кроме того, сообщается, что следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте актёра.

Напомним, ДТП, ставшее впоследствии смертельным, произошло около 21:45 понедельника, 8 июня. Ефремов на Смоленской площади в Москве, находясь за рулем внедорожника Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном "Лада". Водителя автомобиля госпитализировали, а утром 9 июня он умер в больнице.

Отметим, что очевидцы аварии сообщали, что в момент происшествия Ефремов был сильно пьян. Позже экспертиза подтвердила этот факт.

Также сообщалось, что Михаила Ефремова после допроса отпустили, но на тот момент пострадавший водитель еще был жив. Кроме того, актер признал свою вину в смертельном ДТП. Уголовное дело по факту аварии заведено, по ч. 3 ст. 264 УК РФ актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы.