Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не хочет оскорблять главу Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей", — заявил Зеленский. Он отметил, что рискует не своими рейтингами, а жизнями людей.

По его словам, его не интересуют "человеческие качества" Путина. "Я считаю, что до конца таких людей никто не может знать. До конца может знать, наверное, он сам", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к Степану Бандере.

Также мы писали, что Зеленский назвал причину нелюбви к Facebook.