Известный российский актер Михаил Ефремов, звезда театра "Современник" может сесть в тюрьму на 12 лет за вчерашнее ДТП в центре Москвы.

Вечером 8 июня едва державшийся на ногах актер Ефремов сел за руль своего джипа "Гранд-Чероке" и на большой скорости вылетел на встречную полосу Садового кольца, где врезался в фургон доставки еды. При этом нетрезвое состояние Ефремова уже установила экспертиза.

Утром 9 июня 57-летний водитель фургона и курьер службы доставки скончался в НИИ имени Склифосовского после многочисленных травм, а полиция уже переквалифицировала дело с 7 лет тюрьмы за "пьяное вождение" на 12 лет тюрьмы за "ДТП, повлекшее смерть".

Теперь, с учетом смерти водителя фургона, избежать ареста Ефремову вряд ли удастся. Те, кто знал и любил актера, отказались от него после страшного ДТП. Но нашлись и те, кто заявили, что актера-убийцу жаль и шлют ему "лучи поддержки".

Главный вопрос сейчас - посадят ли знаменитого артиста. И почему у него раньше не забрали права: ведь за Михаилом - десятки нарушений ПДД. И его пьяная езда ни для кого не была секретом. При том, что он был одним из главных антипутинских оппозиционеров среди российского культурного бомонда.

"Страна" собрала всю последнюю информацию о скандале с Ефремовым и узнала, как его комментируют в России.

Что известно о погибшем Сергее Захарове

За рулем "Лады" с грузовым отсеком для доставки еды был Сергей Захаров 1963 года рождения. В его автомобиль на Смоленской площади и врезался Ефремов.

Момент ДТП зафиксировала видеокамера: джип и не пытался вписаться в поворот, машина ехала по прямой, будто водитель потерял контроль, а фургон буквально подбросило от силы удара. Искореженный металл сковал водителя фирмы доставки продуктов.

57-летний мужчина приехал в Москву из Рязани. У него осталось двое детей, жена и пожилая мама. В последний раз родственники виделись с Захаровым в воскресенье, накануне страшной аварии.

Родственница погибшего говорит, что Сергей "был самым добрым человеком" из всех, кого она знала.

По ее словам, в Москву он приехал, чтобы искать работу. Сначала устроился в охрану, после этого собирал стеллажи для магазинов и начал работать курьером по доставке продуктов.

Водителю Сергею Захарову было 57 лет. Фото: Telegram/LIFE SHOT

Полицейские несколько часов фиксировали все на месте происшествия, а экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был в сильном алкогольном опьянении - 2,1 промилле алкоголя, свидетельствующие о вероятности потери сознания, ступоре, потере способности к пониманию, тяжелом нарушении моторики и прочих нарушениях.

Единственное, что интересовало пьяного Ефремова - "Точно никто не умер". Этот вопрос он заплетающимся языком задавал каждому. А еще "стрелял" сигареты у Росгвардии и других водителей.

Но уже тогда надеяться можно было только на чудо... "Пока нет... Ты его чуть не убил... водитель жив", - с ужасом отвечали ему очевидцы аварии, в которой автомобили буквально покорежило от силы столкновения.

Михаил Ефремов после пьяных гонок по Москве: "Точно никто не умер?"

По дороге в УВД Ефремов обещал, что "вылечит" пострадавшего человека, которого он "ударил". По словам актера, хоть он не врач, у него есть "дох@я денег".

Водитель фургона скончался 9 июня в 05:00 в московской больнице.

"Мужчина получил множественные повреждения жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Они стали отказывать один за одним… Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - пишет "Интерфакс".

Сергея Захарова ждала супруга. Ее журналисты встретили в шоковом состоянии в отделении больницы.

Сергей Захаров, погибший в ДТП

Ирина, жена погибшего Сергея Захарова в интервью журналистам Mash призналась, что семья ждет тюремного наказания для Ефремова.

Тем временем сын погибшего Виталий и его племянник Андрей также требуют наказать Ефремова по закону.

"Я не понимаю людей, у которых достаточно много денег - у них такси, личный водитель. Если все сойдет на тормозах, тогда надо всем садиться пьяными за руль".

Уголовное дело против Ефремова

После ДТП Ефремова доставили в УВД и он не отрицал свою вину. Мало того, до смертельного происшествия он чуть не стал виновником еще одной аварии на Садовом кольце.

Уголовное дело вначале открыли по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") - которая карается лишением свободы до 7 лет.

Ефремов был отпущен под подписку о невыезде еще до того, как стало известно, что Сергей Захаров скончался в больнице.

После смерти курьера дело переквалифицировали - на п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, и при этом совершенное лицом в состоянии опьянения). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

После чего уже сегодня полиция начала пытаться доставить актера на допрос. Параллельно жена Ефремова вызвала "скорую", заявляя, что артист нуждается в госпитализации. Но врачи заявили, что такой необходимости нет, поставили капельницу и уехали.

От полицейских же тот забаррикадировался в своей квартире. Российские СМИ вели трансляцию с места событий. После 16 часов Ефремова таки повезли на допрос.

Следствие заявляет, что будет ходатайствовать на суде об аресте Ефремова. При этом его уже массово отказываются защищать известные адвокаты.

Реакция семьи актера

Cын Ефремова Никита выступил с заявлением в СМИ. Он признался, что не может прийти в себя: "Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается".

А дочь актера Анна-Мария Ефремова, которая недавно заявила о своей трансгендерности, узнала про ДТП с участием отца, когда играла в Симсов на компьютере. В Instagram-сториз она оставила несколько сообщений:

"Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового. Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон".

Также она объяснила, почему спокойно сидит дома, когда ее отец в беде.

Не маленький, сам разберется. Не х@й ездить пьяным за рулем. Никто вроде не умер (на тот момент - Ред.) У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами. Я тут ничем не помогу. Если посадят - буду носить передачки и помогать мелким.

Реакция творческой тусовки

Спектр мнений теле- и кинозвезд в России о поступке Михаила Ефремова - от нейтральных до призывов его посадить.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале слов не подбирает. "Ефремов подонок и убийца.... Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше… В тюрьму! Убийцу! Артисты, а соболезнования хотя бы слабо выразить?? Молчат ... цеховая солидарность с убийцей? Тьфу, лицедеи сраные...", - пишет Губерниев.

Ефремов после ДТП. Стопкадр видео YouTube

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сначала написала, что ей жаль "блистательного русского актера" и пострадавшего "парня". Но тюрьмы актеру она не желает, как не желает гибели курьеру.

Но после того, как стало известно о гибели курьера, она заявила, что Ефремов сядет.

"Это надо совсем не знать современные реалии своей страны, чтобы думать, что Ефремов не сядет, потому что известный человек, а вот простого-то человека за такое обязательно посадили бы. Именно потому что известный человек, именно потому что столько шума - Ефремов обязательно сядет", - сказала она и привела пример футболистов Кокорина и Мамаева.

А вот телеведущая Ксения Собчак пишет, что "шлет Ефремову лучи поддержки".

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в "Гражданин и Поэт" и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (листайте карусель), а сегодня эти же люди "страшно осуждают-с" Ефремова. И это, повторюсь, не значит, что надо оправдывать его -поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит, что базовая потребность этих людей - ОСУЖДАТЬ. И еще "защищать" или "нападать" в зависимости от взглядов. Если ты "либеральный обком" то защищаешь Мишу ,так как он "наш", а если бы на его месте был чиновник Единой России ,то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное "плетение узоров": здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет буду страшно осуждать и его и весь "кровавый режим". Все это "веретено" это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: "наш" или "не наш"? За "белых"? Или за "красных"? И вот это я ненавижу".

Писатель Сергей Минаев призвал всех "не садиться за руль пьяными, нанюханными, обкуренными, в любом состоянии измененного сознания".

В Кремле уже отреагировали на случившееся. Здесь отметили, что речи о лишении звания заслуженного артиста пока не идет, а судить Ефремова будут как пьяного нарушителя в ДТП, приведшем к смерти другого человека.

"Об этом мы вообще-то не думаем (о лишении звания - Ред.). Речь, к сожалению, идет о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель, неважно кто, устроил аварию, в которой погиб человек. Вот, о чем речь", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ефремов, алкоголь и Путин

Это не первая авария Ефремова. В августе 2009 года он на своем легковом автомобиле врезался в другой, где находились двое человек. Они утверждали, что актер был пьяным.

Актер любил выпить. И часто в такие минуты он проявлял агрессию - ругался матом с ОМОном, в 2018 году пьяный актер прямо со сцены Самарского театра оперы и балета нецензурно оскорбил зрителей, в 2016 году он дебоширил в отеле. Всякий раз его старались утихомирить и привести в себя, все ограничивалось штрафом, несмотря на то, что его могли посадить на 15 суток в СИЗО или лишить звания заслуженного артиста РФ.

В интервью Гордону в 2014 году он рассказывал о непростых отношениях с алкоголем и признавался, что всякий раз на утро в состоянии похмелья происходит момент, когда неясно "алкоголь тебя или ты-алкоголь".

"У кого простые в России отношения с алкоголем? ... если я сейчас начну говорить, что я пьяница, а не алкоголик, мне никто не поверит... так что я лучше промолчу".

В России подсчитали, что за предыдущий год Михаил Ефремов совершил 52 нарушения ПДД.

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Его мать была актрисой театра "Современник", а отец - известнейшим советским актером и режиссером. Ефремов пошел по их стопам, окончил Школу-студию МХАТ и стал актером в МХТ имени Чехова.

После смерти Игоря Кваши вел передачу "Жди меня", был постоянным членом жюри высшей лиги КВН.

Его фильмография начинается в 1978 году.

Принимал участие в проекте политической сатиры "Гражданин поэт" на стихи писателя Дмитрия Быкова, где критиковал российскую власть и иронизировал в том числе об Украине (тогда на повестке было "газовое дело" Тимошенко, а у власти был Виктор Янукович).

В последние годы Ефремов выступил резко против политики Путина как внутри страны, так и за ее пределами.

В частности, он был против аннексии Крыма и говорил, что не посещает полуостров, в том числе с коммерческими предложениями. "Я не могу сказать, что я рыдал в подушку, но это было очень неприятно мне", - говорил он.

После начала эпидемии коронавируса он записывал проект "Карантин поэт", где в том числе прочитал стихотворение Орлуши "Смерть Путина".

Сейчас Михаил Ефремов женат в пятый раз. Он разных браков у него шестеро детей. Самый известный среди них - актер Никита Ефремов, который снялся в сериале "Восьмидесятые" и "Оттепель".

Ефремов удостоен звания Заслуженный артист России, которого его неоднократно требовали лишить - за пьяные выходки. Но, несмотря на постоянные штрафы за нарушение правил дорожного движения, Ефремов продолжал ездить за рулем и от наказания его постоянно кто-то спасал.

Многие сторонники Путина в связи с этим развивавают теорию о "заговоре" российской элиты против президента России и ее связи с оппозицией.

"Михаил Ефремов, известный актер, сын великого советского актера Олега Ефремова, один из голосов антипутинской оппозиции и алкоголик, убил человека на автомобиле, когда ехал пьяный за рулем, - пишет политолог Сергей Марков. - Этот алкоголик уже много раз попадал в поле зрения пьяный за рулем. Но всегда уходил от серьезной ответственности, потому что его выручали его друзья оппозиционеры, которые пытались его оправдать.

Выручали и покровители сверху, богатые и властные люди, которые помогали ему, формально потому что он артист, а фактически потому, что они хотели, чтобы он продолжал стебаться над Путиным. Формально на словах, на официальных совещаниях, они все за президента. А фактически, дома у камина, они ненавидят его и поддерживают, как могут врагов Путина. Таких в нашей элите очень много, вот они и помогали, как могли.

То есть это случился чистый случай - Михаил Ефремов убил человека из-за того, что ему, как врагу Путина, де факто позволялось пьяным ездить за рулем. Вот эта идея, что если ты враг Путина, то тебе можно нарушать закон и мораль. И тебя будут защищать, даже если ты алкоголик и все время пьяным ездишь за рулем, - эта идея и убила. И там таких много, потому что в оппозиции очень много аморальных людей, уверенных, что народ российский это быдло, а они почти сверхчеловеки, потому что много украли, и закон должен их всегда защищать, но никогда не наказывать.

Хорошо бы, чтобы сейчас под суд пошёл не только наконец то сам совершенно морально разложившийся алкоголик и убийца Михаил Ефремов, но и те люди при власти и с деньгами, кто выгораживал его уже раньше, когда его много раз ловили пьяным за рулем. Потому что они соучастники этого убийства. И таких, как Ефремов, неприкасаемых, пока они не совершат уже публично ужасного преступления, у нас много. Пора с ними разобраться и защитить общество, людей, от их преступного поведения".