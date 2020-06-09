Вчера, 8 июня, в Житомирской области области произошло масштабное ДТП, в котором Mitsubishi влетел в Daewoo. В аварии погибло четыре человека.

Как выяснилось, за рулем автомобиля - убийцы находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Житомирской области.

"В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции. Поэтому о происшествии сообщено в Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования. Водитель задержан. Продолжается установление всех обстоятельств трагедии, также проводится служебное расследование", - рассказали в полиции.

Напомним, что смертельное ДТП случилось на автотрассе Овруч-Словечне возле села Скребеличи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель. Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра.

Все погибшие ехали в Daewoo Lanos. Среди четырех жертв аварии и маленькая девочка, которой не было и двух лет.

Сведения о ДТП были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что актер Михаил Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП.