Мощный взрыв прогремел сегодня рано утром в одной из многоэтажек Новомосковска (Днепропетровская область), а после начался пожар. Сообщение о ЧП в Службу спасения поступило в 05:41. Прибывшие спасатели установили, что взрыв и пожар возник в квартире на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

При взрыве пострадал 36-летний владелец квартиры - он госпитализирован с ожогами тела 1-2 степени". Его состояние медики оценивают как тяжелое. По предварительным данным, хозяином квартиры является депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Александрович.

Во время пожара из квартиры на 4-м этаже с помощью аппарата защиты органов дыхания сотрудники ГСЧС эвакуировали 7-летнего мальчика.

Фото: ГСЧС

Фото: facebook.com

В квартре, где возник пожар огонь уничтожил домашнее имущество. Взрывом разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Также в результате происшествия повреждена обшивка балкона в квартире на 4-м этаже. Общая площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

Пожар был локализован в 06:15 и полностью ликвидирован в 06:30. На месте происшествия работали спасатели, скорая и полиция. Причины взрыва и произошедшего пожара будут устанавливать правоохранители.