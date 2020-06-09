В Киеве на железнодорожной станции Выдубичи завершили реконструкцию платформы для Kyiv Boryspil Express и поездов "Интерсити", работа над которой началась еще в мае 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Телеграм-канале.

По его словам, реконструированная станция объединяет в единую логистическую цепь железную дорогу, автотранспорт и метрополитен.

"Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити+", - написал министр.

Также он добавил, что на станции построены новые лестницы и кассовый павильон, смонтирован навес платформы, оборудовано электроосвещение, информационные табло, выполнено благоустройство территории, учтены потребности людей с ограниченными возможностями.

Ранее мы сообщали, что в рамках очередного этапа ослабления карантина с 1 июня в Украине возобновили движение не 214 пригородных поезда, как планировалось, а 439.

Также "Страна" писала, что руководство "Укрзализныци" озвучило правила, которыми будут руководствоваться поезда во время карантина. Теперь в поездах не будут приносить кофе и чай.