На следующей пленарной неделе журналистам могут разрешить вход в кулуары Рады. Об этом "Стране" сообщил Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа".

"На мое обращение отреагировали, и открыли балконы для фотографов и операторов. Когда будет всеукраинский этап смягчения карантина, тогда должны открыть кулуары второго этажа. Я не вижу в этом никакой проблемы, это нужно журналистам бояться депутатов по количеству социальных контактов, а не наоборот. На следующей пленарной неделе, если все будет порядке, то теоретически должны открыть кулуары", - сообщил Качура.

Напомним, что ранее в Верховной Раде открыли доступ к балкону для операторов и фотокорреспондентов, журналисты же могут работать только в пресс-центре на третьем этаже.

"Страна" следила за тем, как на заседания украинского парламента допускают фотографов и операторов.

Также мы писали, как глава фракции Давид Арахамия во время заседания Верховной Рады призывал "слуг" поддержать законопроект об уголовной ответственности для воров в законе. Он слал коллегам сообщения в чате "Информационный канал СН" в мессенджере.