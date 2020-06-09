В Киеве пьяный 21-летний молодой человек проник в резиденцию посла иностранного государства и, украв ключи от внедорожника, протаранил ворота, после чего попал в ДТП на Андреевском спуске. Злоумышленника поймали через несколько минут и по факту происшествия начали уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киеве, во вторник, 9 июня.

"Около 9 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончаренко, что в Подольском районе. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог со служебной собакой", - говорится в сообщении.

По информации начальника Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, на месте правоохранители установили, что незнакомец перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника "Мицубиси Паджеро". После чего злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

"Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских, служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку от автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление", - сказал Крищенко.

Отмечается, что подозреваемый задержан. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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