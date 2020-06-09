Украина может в первую очередь восстановить авиасообщение с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Сейчас Министерство иностранных дел на двустороннем уровне обсуждает этот вопрос.

Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Енина, в первую очередь авиасообщение откроется с теми странами, где эпидемиологическая ситуация находится под контролем и нет запретов на въезд украинцев. Также важно, чтобы в этих государствах уже действовало регулярное авиасообщение.

"Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", - сказал Енин.

По словам замминистра, МИД сейчас занимается изучением зарубежного опыта и проводит консультации с иностранными партнерами по поводу постепенного возобновления авиаперевозок.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что страны, которые отменили регулярное авиасообщение, постепенно будут его открывать, начав, прежде всего с внутренних рейсов. Также страны постепенно будут снимать ограничения для категорий граждан, которым разрешается въезд в страну. В ЕС это будет касаться, прежде всего, граждан ЕС", - сказал Евгений Енин.

По его данным, сейчас в большинстве стран въезд разрешают только отдельным категориям иностранцев. Кроме того, для всех прибывающих в разных государствах предусмотрены определенные процедуры.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса", - сообщил замминистра.

Напомним, в МАУ уже можно забронировать рейсы в Днепр, Львов и Харьков за 817 гривен в одну сторону.

Также мы писали, что Украина возобновит международные авиаперелеты с 15 июня.