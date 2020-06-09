Окружной суд Гааги заявил, что Украины отказалась предоставить первичные данные с радаров по сбитому над Донбассом Boeing MH17 летом 2014 года

Об этом сообщил прокурор Тейс Бергер, передает ТАСС во вторник, 9 июня.

По словам прокурора, "украинские власти направили только данные вторичного радара, который регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты". Он уточнил, что такие радары получают информацию от самолетов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолетах, у которых выключен передатчик.

"Данные с первичных радаров от Украины получены не были, - добавил прокурор. - Совместная следственная группа провела расследование, по которым они не были предоставлены". Расследование показало, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории, контролируемой "ДНР", радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.

Вчера стало известно, нидерландская прокуратура во время расследования рассматривала несколько сценариев крушения Boeing MH17. Среди них - взрыв на борту, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая "Бук". Кроме того, прокуратура также провела расследование о возможном месте запуска ракеты ЗРК "Бук", которые принадлежат как РФ, так и Украине.

Суд по крушению самолета окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Туда допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит лайнер.