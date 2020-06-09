Президент Владимир Зеленский, который сегодня рассказал, что хотел бы заразиться коронавирусом, заявил, что не читает социальные сети. В частности, глава страны не заходит в Facebook, из-за ботов экс-президента Петра Порошенко или его окружения.

Об этом пишет "Украинская правда".

"Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с "Квартала ", когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его ли его окружения", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что те сообщения, которые публикуются в Facebook, готовит иногда он, а иногда это перепечатки из Офиса президента, которую ставит редактор.

Кроме того, президент Зеленский заявил, что ему нравился Instagram, но сейчас у него нет на него времени.

Ранее мы писали, что президент Украины рассказал о своей зависимости от кофе. Раньше он в день мог выпить до 14 чашек бодрящего напитка, но теперь сократил количество до 4-5.

Также мы сообщали, что Зеленский в Хмельницком пробежал 8 км за 48 минут и показал прессе телефон с русским меню.