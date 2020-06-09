Во вторник, 9 июня, начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. В нем принимают участие переселенцы. Донецкую область представляют Денис Казанский и Сергей Гармаш. Луганскую - юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении сказано, что переселенцы привлечены к работе ТКГ в составе украинской делегации в качестве представителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", - сообщают в Офисе президента.

Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан, а также известный врач Константин Либстер.

На сайте "Луганского землячества" указано, что организация существует уже 16 лет, а с 2014 года основными задачами организации являются юридическая поддержка переселенцев, а также организация различных социальных программ.

Как уже писала "Страна", главред издания "Остров" Сергей Гармаш и главный редактор сайта "Восточный вариант" Денис Казанский, которые представляют Донецкую область, известны своей промайдановской позицией и выступают против каких-либо переговоров с "ДНР/ЛНР". Также они выступают против выполнения политической части Минских соглашений в том виде, как она прописана в Комплексе мер, утвержденном в феврале 2015 года (внесение особого статуса Донбасса в Конституцию, проведение выборов до передачи Украине контроля над границей).

В своих комментариях оба новых участника ТКГ еще раз подтвердили данную позицию.

Напомним, Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходит с переговорами по Донбассу.

Также мы писали, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 мая обсудили новый обмен пленными.