В Офисе президента начали реализацию давней своей идеи - привлечь к заседаниям Трехсторонней группы в Минске проукраинских дончан и луганчан. То есть тех, кто не поддерживает "ДНР" и "ЛНР".

Цель понятна: показать, что те, кто заседает в ТКГ от имени "республик" - не единственные представители Донбасса на этих переговорах.

Правда, вряд ли можно будет получить из этой идеи что-то принципиально большее. Ведь официальными сторонами являются Украина, Россия и ОБСЕ (поэтому группа и трехсторонняя). И только они принимают все решения.

Присутствие же сепаратистов объясняется тем, что они являются представителями власти в ОРДЛО, пусть и зависимой от России. И реально чем-то управляют в Донецке и Луганске.

Поэтому еще на этапе обсуждений идеи главы президентского Офиса Андрея Ермака было непонятно: в качестве кого Украина хочет выдвинуть "своих" дончан и луганчан?

Их присутствие было еще более-менее логично в Консультативном совете по Донбассу, который уже было согласовали в Минске. Но Украина в итоге дала заднюю и отказалась создавать орган, который сама же и предлагала.

Теперь же несколько бывших жителей Донбасса ввели в украинскую делегацию ТКГ. Что для Минского процесса не меняет вообще ничего. Разве что в худшую сторону - судя по персоналиям, которых у президента решили ввести в переговорный процесс.

Кого Зеленский и Ермак ввели в ТКГ

"К работе ТКГ впервые в составе украинской делегации привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении Офиса президента за 9 июня.

В ОП заявили, что Донецк будет представлять блогер Денис Казанский и редактор сайта "Остров" Сергей Гармаш. А Луганск - врач Константин Либстер и руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

Казанский и Гармаш уже прокомментировали назначение у себя в Facebook.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО", - сообщил Гармаш.

"Важное объявление. С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу", - заявил и Казанский.

И Гармаш, и Казанский открыто заявили, что их ввели в ТКГ с целью хотя бы формально выполнить записанное в Минских соглашениях условие - согласовывать урегулирование на Донбассе с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Вот, как это излагает Казанский:

"Дело в том, что в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, который вы сами можете найти в сети, есть пункты 11 и 12, в которых говорится, что вопросы касающиеся местных выборов в отдельных районах, а также закон об особом статусе этих районов должен обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Можно относиться как угодно к этим пунктам, но они есть в документе, который подписала украинская сторона.

При этом, в документе, как вы можете сами убедиться, нет ни одного упоминания о том, какие именно это должны быть представители отдельных районов. Такие организации, как ЛНР и ДНР, нигде не упоминаются. И соответственно нигде не сказано, что именно с ними Украина должна что-то согласовывать.

Долгое время от отдельных районов выступали почему-то граждане России - Дейнего и Никонорова, которых никто не выбирал и которые почему-то присвоили себе право говорить от имени Донбасса", - пишет Казанский.

"Консультации с представителями ОРДЛО заложены в Комплексе мер и Киеву (пока он не отказался от Минского алгоритма) все равно придется проводить их, пусть даже формально. Поэтому мы заинтересованы, чтоб наше правительство консультировалось с нами, а не с "министрами" "ДНР"-"ЛНР"", - о том же говорит Гармаш.

Интересно, что и Казанский ниже по тексту своего поста признается, что по сути просто будет консультировать украинскую делегацию:

"Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций ЛДНР, а именно для консультаций украинской делегации".

При этом оба сразу заявили, что против закона об особом статусе Донбасса в Конституции Украины и проведении выборов до передачи границы - как это записано в Минских соглашениях. То есть прямо признаются, что их задача - профанация Минского процесса, а не его исполнение.

"Моя позиция и относительно Минска и будущего украинского Донбасса принципиальна и не менялась все 6 лет. Если наша нынешняя властная команда считает, что Минский трек нужно отработать до его логического завершения, - что ж, давайте пройдем этот путь. Любое реальное действие – это лучше, чем пятилетняя имитация действия. Потому что если никуда не идти, то никуда и не придешь… В конце концов, не закончив один процесс нельзя полностью сфокусироваться на другом", - красноречиво пишет Гармаш.

"Мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украины контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам - с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев", - говорит Казанский.

В Офисе президента тоже заявили, что четырех выходцев из Донбасса сделали участниками ТКГ с целью формально выполнить условие Минска.

"Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которые предусматривают проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", - говорится на сайте главы государства.

Представители Луганска - Горан и Либстер - пока своей работе в ТКГ не комментировали.

Что известно о Казанском, Гармаше и других

Денис Казанский - промайдановский блогер, уехавший из Донецка, который с 2014 года критикует "республики" Донбасса. Одно время при Валентине Наливайченко его даже приглашали работать в СБУ и говорили, что по мотивам его блогов открывают уголовные дела на сепаратистов.

До Майдана был журналистом и активистом в Донецке, критиковал местную власть. Баллотировался также в мэры Енакиево от партии Кличко "УДАР".

Денис Казанский. Фото из его Facebook

Заголовки его блогов говорят сами за себя: "Приезжий из "ЛНР" обоссал в России вечный огонь и стал украинцем", "Россия объявила войну украинскому языку в ОРДЛО", "Умирающий Донецк. Фоторепортаж".

Сергей Гармаш - главный редактор интернет-издания "Остров", которое официально финансируется американским фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy) и фондом Сороса "Возрождение".

Сергей Гармаш. Фото из его Facebook

Ресурс Гармаша также яростно критикует сепаратистов.

То есть, и Гармаш, и Казанский - донецкие майдановцы, которые с начала конфликта живут в Киеве.

Что же до луганских представителей, то о них известно меньше.

Глава "Луганского землячества" Вадим Горан при Януковиче был заместителем прокурора Киева. Само это землячество было создано регионалам Ефремовым и Тихоновым. И задумывалось как некое объединение влиятельных выходцев из Луганска в Киеве.

Константин Либстер - ортопед-травматолог из Луганска, который с 2014 года работает в Центральной городской больнице Киева.

У обоих в соцсетях нет никаких политических заявлений или постов, характеризующих их взгляды. В отличие от Гармаша и Казанского.

Что означет пришествие переселенцев для Минска-2

Если взгляды луганчан пока непонятны, то Гармаш и Казанский - это открытие представители "партии войны", которые прямо говорят, что не поддерживают Минские соглашения.

Хотя многие ждали, что у Зеленского выдвинут на Минскую площадку кого-то вроде Сергея Сивохо. Что внушило бы слабый оптимизм насчет хотя бы каких-то подвижек по Донбассу.

Однако после избиения националистами Сивохо в Киеве, где он представлял свою "Платформу примирения", власть отреклась от него и теперь выдвигает на первый план тех, кто явно ни о чем договориться с оппонентами в Минске не может, да и не хочет.

Это знаменует даже некий новый этап для Зеленского в минском тупике. Если раньше на Банковой хотя бы делали вид, что собираются оживить этот формат, то с привлечением Казанского и Гармаша маски, как говорится, окончательно сброшены. Курс Порошенко по Донбассу будет продолжаться.

Отдельно стоит разобрать аргументацию Офиса президента о том, что это такой способ согласовать с представителями ОРДЛО закон об особом статусе Донбасса, выборы и границу. И формально выполнить Минские соглашения.

Понятно, что подобного согласования не признает как минимум одна часть трехсторонней контактной группы - Россия. Поскольку под Минским протоколом стоят подписи Плотницкого и Захарченко - представителей сепаратистов, а не переселенцев.

При этом ни Гармаша, ни Казанского неподконтрольные территории Донбасса тоже не уполномачивали вести за них переговоры. Не было никаких выборов или консультаций - пускай даже среди переселенцев, которые живут на подконтрольной Украине территории и в теории могли бы говорить от имени отдельных районов.

У Зеленского просто выбрали тех, кто им понравился и ввели в ТКГ. Но на каком основании указанные лица могут сойти за представителей ОРДЛО - не говорится. В Украине нет механизма, который бы определял появление таких представителей. А значит, их статус - это чистая профанация.