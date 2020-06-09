Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова подписать подозрения депутатам, включая Петру Порошенко, в случае достаточных оснований и доказательств.

Об этом Венедиктова рассказала в интервью "Украинским новостям".

"При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим народным депутатам. Я не слабый человек и я это сделаю в четко регламентированный законом способ", - заявила она.

Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли она подписать подозрение бывшему президенту, Венедиктова сказала: "В том числе".

Также она напомнила, что 17 дел в отношении Порошенко были открыты ее предшественником Русланом Рябошапкой, еще 4 - открыла она сама (три по решению суда, одно по заявлению нардепа Андрея Деркача).

На вопрос, есть ли сейчас основания для оглашения подозрения пятому президенту, Венедиктова ответила, что идет расследование, но "так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения, и они будут разные".

Напомним, 19 мая нардеп Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, как он считает, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как мы писали, ГБР объявило о вызове Порошенко по делу о пленках с Байденом на 10 июня. Однако адвокат заявил, что Порошенко не придет на этот допрос.