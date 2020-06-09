Известный актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения, лоб в лоб на огромной скорости влетел в фургон в Москве, признал свою вину в случившемся.

Об этом со ссылкой на адвоката Ефремова сообщают "РИА новости".

"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", - говорится в сообщении.

На уточняющий вопрос, признал ли актер вину после аварии, адвокат ответил утвердительно. Также он добавил, что допрос может состояться позднее.

Напомним, актер Ефремов в невменяемом состоянии, вчера, 8 июня, устроил в Москве масштабное ДТП. "Страна" публиковала фото с места аварии.

Сегодня стало известно, что водитель фургона, в который влетел на внедорожнике пьяный актер Михаил Ефремов, умер в московской больнице.

По факту ДТП ранее уже завели производство - по ч.2 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет. Однако уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.