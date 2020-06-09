Президент Владимир Зеленский, который признался, что специально хотел заразиться коронавирусом, считает, что в современном мире люди не могут отказаться от общения по телефону. Он даже предлагал мировым лидерам разговаривать по WhatsApp, но они таким не пользуются.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос журналистов, не боится ли он пользоваться телефоном, Зеленский заявил, что его предупреждали о прослушке, однако он не понимает, как можно не общаться в современном мире.

"Я предлагал лидерам различных государств - не буду называть каких - общаться по WhatsApp. Так быстрее, чем вся эта политическая горячая линия. Но они не пользуются таким", - сказал президент.

Напомним, ранее Зеленский уже становился фигурантом скандала, связанного с публикацией стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Также мы писали о том, что Зеленский в Хмельницком пробежал 8 км за 48 минут и показал прессе телефон с русским меню.