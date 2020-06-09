У повторного заражения коронавирусной инфекцией пока нет научного подтверждения. Об этом во вторник, 9 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга.

"Коронавирусная болезнь Covid-19 - это новая инфекция. Продолжаются ее исследования, в том числе возможность повторного инфицирования уже переболевших людей. Но научно доказанных статей или исследований, которые четко могут сказать, что это возможно, мы пока не видели. Наши ученые, специалисты, которые работают с Минздравом, такой информации пока не приводили",- сказал он.

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Напомним, в начале месяца в Черновцах врач-анастезиолог городской больницы Анна Рибарчук повторно заболела коронавирусом - ее тест на Covid-19 показал положительный результат.

До этого в Ивано-Франковске зафиксировали серию повторных заражений коронавирусом.