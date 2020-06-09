Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая из-за карантина сократила сотрудников и флот, для всех желающих попутешествовать и сэкономить на перелете, запустила раннее бронирование на среднемагистральных рейсах (полеты на расстояния от 2500 до 6 000 км - Ред.) от 817 гривен, но в одну сторону.

Соответствующая информация появилась на сайте МАУ.

Так, на сайте авиакомпании указано, что рейсы из Украины в одну стороны можно забронировать от 817 гривен. Билеты во Львов, Харьков и Днепр в одну сторону, так же можно оформить за эту же цену. Рейсы в эти города начнутся с 12 июня.

Ранее мы сообщали, что в МАУ заявили о новых ценах на авиабилеты после возобновления полетов. Предприятие намерено перейти к одной тарифной сетке в эконом-классе и одной - в бизнес-классе. Также уточняется, что МАУ возместила пассажирам стоимость неиспользованных билетов за период с 17 марта по 25 мая на общую сумму 9,9 млн долларов.

Также "Страна" сообщала, что МАУ прекратила продажу билетов на международные рейсы до 1 июля. Сперва будут восстанавливать среднемагистральные перелеты, что вызовет изменения в структуре флота авиакомпаний - начнется вывод старых и дальнемагистральных самолетов.