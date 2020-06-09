Врач Виталий Денисюк, который перенес коронавирус, не получил никаких надбавок, положенных медикам, так как работает он ортопедом-травматологом.

После этого он получил открытку с благодарностью от супруги президента Елены Зеленской. Медика этот факт возмутил и он опубликовал пост об этом в Facebook.

После этого Зеленский заявил журналистам, что медик, написав пост, поступил неэтично и оскорбительно, а доплата ему была не положена, так как людей от коронавируса он не спасал.

В комментарии "Стране" Виталий Денисюк рассказал, что заразился он на работе. А на слова президента о себе ему реагировать некогда.

"Реагировать как-то супернегативно я не могу... Что вам сказать? Я постоянно на работе, переболел коронавирусом, но так произошло, что моя администрация сказала, что я заболел не на работе, и у них есть на это свои основания. Ок, без вопросов. Я буду дальше работать, все хорошо. Хотя я мог бы отстаивать свои права, но, если они никогда не были в медицине, то тяжело понять, что если врач болеет в больнице, трудно доказать это", - сообщил Денисюк.

По словам врача, во время пандемии все потенциально больны коронавирусом, но в больнице сложно зафиксировать сам факт заражения.

"У нас в хирургии есть "Журнал несчастных случаев". Например, доктор случайно уколол себя. Это то, что можно зафиксировать. Во время пандемии все потенциально больны коронавирусом, потому что никто не знает на 100%, что такое инкубационный период. Когда столько неоднозначностей и мне говорят, что я заболел не на работе, а потом проходит неделя, меня вызывают и говорят, что мне пришёл подарок. Я прихожу, мне вручают открытку, мол, вам передали", - рассказал врач.

По его словам, после прочтения, ему показалось, что это розыгрыш, так как благодарность в виде открытки в условиях тотальной нехватки денег воспринимается неоднозначно.

"Это какой-то пранк? Надо мной шутят? Какие могут быть эмоции, когда ты пашешь за такие маленькие деньги, а тебе ещё плюют в глаза. Я не один такой. Все коллеги, которые переболели, получили такую открытку, просто я один запостил. Как я должен к этому относится? Я и так по сути, как волонтёр: хожу на две-три работы, параллельно подрабатывая неофициально. Спасибо вам. Что я с этой открыткой сделаю? Детям показывать буду? Это дикое неуважение. Представьте, что вам зарплату будут открытками платить и будут говорит, что вы ещё и неправы. Это смешно", - заявил Денисюк.

По его словам, ответ Зеленского, в котором президент обвинил врача в неэтичном поведении, он еще не переварил, потому что был на работе допоздна.

"Я ничего плохого в посте не написал, просто выставил на обсуждение людей, которые на меня подписаны. Я не ожидал, что это получит такую огласку, но я не написал, что все виноваты, а я молодец. У меня очень смешанные эмоции. Понимаю, что госпожа Елена сделала жест не из плохой воли, но вопрос: как это выглядит напрямую. А напрямую это выглядит очень-очень некрасиво. Это не только моя позиция, но и коллег, которым тоже пришла такая открыточка. Это просто смешно", - сказал медик.

Напомним, Зеленский заявил, что специально хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой.

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