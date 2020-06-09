Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.

Так, законопроект получен парламентом во вторник, 9 июня, и передан на рассмотрение. Отметим, что Зеленский определил его как неотложный.

Текст проекта и сопроводительные документы к нему пока не обнародованы.

Напомним, "Страна" подробно анализировала, зачем "Слуге народа" срочно понадобился закон о референдуме. По данным нашего издания, этот законопроект войдет в пакет законодательных инициатив Офиса президента Владимира Зеленского или пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН) которые будут включать также проект, дополняющий норму Конституции (в процессе принятия) о законодательной инициативе народа Украины, и проект об отзыве депутатов всех уровней.

Однако приоритет отводится (во всяком случае официально) проекту о референдуме, который, вероятно, будет посвящен исключительно плебисциту на всеукраинском уровне, а под местные референдумы планируется написать отдельный закон. В СН обещали не затягивать с принятием этих законопроектов.

Ранее проект закона "О всеукраинском референдуме" был вынесен на общественное обсуждение.