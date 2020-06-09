Сегодня, 9 июня, к 10:00 одесского радикала Сергея Стерненко вызвали в Службу безопасности Украины, как рассказывал он сам, для вручения подозрения в убийстве. Однако в ведомство он не явился.

Ранее Стерненко заявил, что в СБУ он не придет, так как у него нет времени для подготовки, а повестку он получил за два дня до даты вызова в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Как сообщает корреспондент "Страны", утром во вторник возле здания СБУ тихо и нет также группы поддержки радикала. В отличии от прошлого раза, когда под входом собралось множество его сторонников.

Возле СБУ сегодня, 9 июня, собрались лишь около десяти журналистов. В пресс-службе ведомства от комментариев отказались, сославшись на то что решение о дальнейших действиях принимает следователь.

Обстановка под управлением СБУ спокойная. Здесь только журналисты, которые ждут, что пресс-служба ведомства прокомментирует неявку Стерненко, но на данный момент неясно, выйдет кто-то к прессе или нет. Полиции на месте также очень мало. Под зданием ведомства дежурят всего два правоохранителя.

Напомним, в прошлый раз Стерненко вызывали в СБУ 18 мая. Тогда сообщалось, что он должен получить подозрение в убийстве, однако в результате вышел из здания ведомства потерпевшим. "Страна" рассказывала, как это было.

Также мы подробно описывали, как в 2018 году радикал Стерненко убил человека в Одессе.

Кроме того, "Страна" разбиралась, чем известен Сергей Стерненко, и публиковала его биографию.