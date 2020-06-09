Тело убитого афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе, доставили для проведения церемонии прощания в Хьюстон. В город для участия в похоронных мероприятиях прибыли так же и его родственники.

Об этом со ссылкой на телеканал WBAL TV 11 сообщает "Regnum".

Начальник полиции Хьюстона Арт Асеведо сообщил в эфире телеканала, что родственники Флойда уже прибыли в город, где примут участие в церемонии прощания с погибшим.

Напомним, 7 июня, в США, состоялась вторая поминальная служба по убитому полицейским афроамериканцу Джорджу Флойду. Церемония прошла в традиционном жанре госпел, когда все присутствующие поют и танцуют во время молитв и обращений к богу.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси и члены Конгресса от демократов почтили память афроамериканца Джорджа Флойда в Зале Эмансипации в Центре для посетителей Капитолия в Вашингтоне. Они простояли на одном колене 8 минут 46 секунд - столько полицейский придавливал коленом шею Флойда.

"Страна" сообщала, что после резонансного убийства афроамериканца полицейским 25 мая в США начались масштабные акции протеста, которые переросли в серию погромов и грабежей.