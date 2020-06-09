От Украины в качестве переселенцев с Донбасса принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут главред издания "Остров" Сергей Гармаш и главный редактор сайта "Восточный вариант" Денис Казанский.

Об этом журналисты сообщили на своих страницах в Facebook.

Предполагается, что они присоединятся к работе Трехсторонней контактной группы уже сегодня, 9 июня.

Отметим, что и Гармаш, и Казанский известны своей промайдановской позицией и выступают против каких-либо перегоров с "ДНР/ЛНР", а также против выполнения политической части Минских соглашений в том виде, как она прописана в Комплексе мер, утвержденном в феврале 2015 года (внесение особого статуса Донбасса в Конституцию, проведение выборов до передачи Украине контроля над границей).

В своих комментариях оба новых участника ТКГ подтвердили данную позицию.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО", - написал Гармаш.

По словам журналиста, речь идет не о Консультативном совете, информация о создании которого вызвала скандал, а о "дословном и формальном выполнении Минского Комплекса мер".

"Консультации с представителями ОРДЛО заложены в Комплексе мер и Киеву (пока он не отказался от Минского алгоритма) все равно придется проводить их, пусть даже формально. Поэтому мы заинтересованы, чтоб наше правительство консультировалось с нами, а не с "министрами" "ДНР"-"ЛНР". Мы не будем вести переговоры с "ДНР". Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать, либо не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам относительно Донбасса", - написал Сергей Гармаш.

"С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, РФ и ОБСЕ ("ЛДНР" - не сторона конфликта). Сразу предупреждая ваши вопросы, скажу, что речь не о Консультационном совете, который планировали создать ранее и против которого выступило общество. От идеи создания такого совета отказались, и его не будет", - сообщил Денис Казанский.

По его словам, переселенцы участвуют в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями "ЛДНР", а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать.

Также Казанский выступил против внесения особого статуса Донбасса в Конституцию (что предусмотрено Минскими соглашениями), а также против проведения выборов на неподконтрольных территориях до передачи Украине контроля над границей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал себе год на работу в Минском формате, иначе придется переходить к планам B и C.

Также мы писали, что на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы обсудили новый обмен пленными.