Специалисты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года.

По их данным, а также проанализировав тенденции поиска в интернете, предполагается, что коронавирусная инфекция, возможно, начала распространяться в Китае еще в августе прошлого года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, в ходе исследования ученые обнаружили "резкое увеличение" транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Самое большое число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.

Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами "кашель" и "диарея" примерно за три недели до появления подтвержденных случаев Covid-19 в конце 2019 года.

"Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание - диарею и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для Covid-19", - заявил главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

Кроме того, по его словам, исследователи не могут подтвердить, связано ли увеличение объема транспорта непосредственно с коронавирусом.

"Наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление произошло до идентификации на рынке морепродуктов "Хуанань", - добавил Браунштейн.

Директор больницы отметил, что эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера.

Ранее мы сообщали, что китайские ученые заявили, что рыбный рынок в Ухане не был источником коронавируса.

Также "Страна" писала о том, что новый коронавирус вообще мог возникнуть в США.