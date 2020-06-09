Сергею Захарову, водителю, погибшему в ДТП, которое устроил пьяный актер Михаил Ефремов 8 июня, было 57 лет. В Москву он приехал из Рязани. У него осталось двое детей, жена и пожилая мама.

Об этом сообщает Telegram-канал Life shot.

"Он был самым добрым человеком из всех, кого я знала", - сообщила родственница погибшего.

По ее словам, из-за кризиса Захарову пришлось поехать в Москву и искать работу. Сначала он устроился в охрану, потом собирал стеллажи для магазинов, но это очень тяжелая физически работа, и в итоге он стал курьером, развозил продукты.

У погибшего осталось двое детей, жена и пожилая мама. В последний раз родственники виделись с Захаровым в воскресенье, накануне страшной аварии. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибшему было 57 лет.

Напомним, авария произошла вечером в понедельник, 8 июня, в центре Москвы. Актер Михаил Ефремов на внедорожнике Grand Cherokee пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном "Лада". "Страна" публиковала все подробности, известные о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.

Также мы писали, что и по данным очевидцев, и по данным экспертизы актер в момент аварии был пьян. Впрочем, после допроса его отпустили под подписку о невыезде. Однако после смерти водителя фургона, в который врезался Ефремов, актера могут арестовать, а санкцию статьи ужесточить с 7 до 12 лет.