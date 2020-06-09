В Киеве за минувшие сутки выявили 33 пациентов с Covid-19, что на 39 человек меньше, чем в предыдущий день. Всего же в столице 3 523 человека заразились коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди 33 новых заболевших в Киеве один медик. Также, по данным Кличко, среди пациентов - 20 женщин от 19 до 81 лет, 12 мужчин от 19 до 73 лет и один мальчик, которому 9 лет.

Также сообщается, что за сутки в Киеве госпитализировали 5 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Так, больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Святошинском районе - 7, Подольском и Оболонском по 5 случаев.

Он добавил, что выздоровели за сутки в столице 37 человек. Всего коронавирус за время пандемии преодолели 925 жителей Киева. Два человека умерли за сутки от Covid-19.

Ранее мы сообщали, что киевлянам 60+ могут запретить выходить на улицу из-за карантина, в связи с тем, что Киев и еще семь областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер по целому ряду показателей.

Также "Страна" писала, что вчера, 8 июня, под Киевом обнаружили вспышку коронавируса у малышей из детсада.