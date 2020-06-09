Вчера в Украине был знаковый юбилей - столетие знаменитого летчика Ивана Кожедуба. Это единственный украинец, который получил три звезды Героя Советского Союза и за время Второй мировой не разу не был сбит.

День рождения советского аса, который родился и учился летать в Украине, отмечался при всех президентах на общегосударственном уровне - включая Петра Порошенко.

И только при Владимире Зеленском о трижды герое официальный Киев не вспомнил вообще. Отметили юбилей только власти Шосткинского района, откуда родом Кожедуб.

"Страна" разбиралась, как в Украине "отпраздновали" столетие героического земляка.

Как Зеленский и Рада про Кожедуба забыли

Ивану Кожедубу вчера исполнилось бы сто лет, однако украинские центральные власти никак не прокомментировали этого юбилея.

Хотя нельзя сказать, что имя летчика им незнакомо. 9 мая Владимир Зеленский упомянул имя Кожедуба в своем поздравлении с Днем победы - в списке других украинцев, которые воевали против нацизма.

Но это было всё. О столетии знаменитого украинца через месяц после своего выступления президент уже почему-то не вспомнил.

Причем, интересно, что Кожедуба в своих обращениях упоминал также и Петр Порошенко. Причем экс-гарант не стеснялся говорить о том, что знаменитый летчик служил в Красной армии. Зеленский же об этом стыдливо умолчал.

"2072 украинца стали Героями Советского Союза, легендарный летчик Иван Кожедуб, который сбил 64 фашистских самолета, стал трижды Героем. Четыре оперативно-стратегических объединения Красной армии, созданные в 1943 году, носили названия Украинских фронтов", – заявлял Порошенко 8 мая 2015 года.

В этом же году, ровно через месяц, праздновалось 95-летие Кожедуба. Вышло постановление Верховной Рады, подписанное спикером Владимиром Гройсманом. Там предписывалось отметить юбилей на государственном уровне, а заодно отремонтировать школу и техникум, где учился герой, а заодно и дорогу в село Ображиевка, где он жил.

Похожее постановление принималось и десятью годами ранее - в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко. У нынешнего же состава Рады руки до Кожедуба не дошли.

Знаково также, что в партии Порошенко два года назад отдельно поздравляли с днем рождения Кожедуба. Правда, в этом году о столетнем юбилее тоже не вспомнили.

Предыдущий юбилей Кожедуба - 90-летие - отмечался еще при президенте Викторе Януковиче. Тот посвятил этому событию персональное обращение. А накануне 9 мая Янукович и Азаров открыли памятник летчику в киевском Парке Славы.

Столетний юбилей - куда более знаковое событие. Но украинские власти по его поводу промолчали. Причем не только Рада и президент, но и вся вертикаль власти тоже.

Так, на сайте Сумской ОГА, где традиционно проводятся памятные мероприятия, ни слова нет о столетии Кожедуба. И только Шосткинская РГА заметила это событие, посвятив ему отдельную заметку.

Из нее следует, что в селе Ображиевка состоялось возложение цветов к памятнику героя. В нем приняли участие зам сумского губернатора Сергей Банников, глава района Игорь Волынец и мэр Шостки Николай Нога. Из представителей Киева - только местный уроженец, внефракционный нардеп Игорь Молоток.

Собрались также ветераны и местные жители. Представителей "Слуги народа" на мероприятии не было, а на пабликах партии в Сумской области о юбилее ничего не говорится.

Единственный, кто отметил юбилей из представителей партии президента был нардеп Максим Бужанский, который написал в своем телеграм-канале:

"Украинских, говорите, героев вам не хватает?

Ловите.

Трижды Герой Советского Союза, Маршал Авиации Иван Кожедуб.

Сельский пацан, родившийся ровно сто лет назад в селе под Глуховым.

Безупречная биография, немецкие погоны видел только в куче мусора, вырванными с мясом.

В упоминании Институтом Нацпамяти не нуждается, более того, был бы жив, руки бы им не подал.

Сто Лет!".

Иван Кожедуб. Биография аса

Кожедуб родился 8 июня 1920 года в селе Ображиевка Сумской области (тогда - Черниговская) в семье крестьянина и церковного старосты. Он был пятым сыном и отец воспитывал его в строгости - будущий ас занимался гиревым спортом и закалялся. С детства Ваня был невероятно везучим, за что его прозвали "заговоренный".

Был случай, когда он вместе с друзьями перевернулся на лодке. Несколько мальчишек утонули, он выжил чудом. Такое же невероятное везение сопутствовало его всю жизнь.

По окончании школы в 1934 году Кожедуб поступил в химико-технологический техникум в городе Шостка (сейчас это заведение носит его имя). Во время учебы он занимался в Шосткинском авиаклубе, где добился первых успехов в авиации.

В начале 1940 года начал служить в рядах Красной Армии. В этом же году окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков. Эти знания пригодились ему, чтобы выполнять должностные обязанности инструктора.

Однако до 1943 года его не пускали на фронт, а инструктор летной школы недооценивал человека, которому суждено было стать самым результативным летчиком-истребителем советских войск: "Что-то он какой-то немного медлительный", - так охарактеризовал его инструктор летной школы.

Зато в тылу врага он набрался такого опыта пилотирования, что мог управлять самолетом даже с закрытыми глазами. В 1942 году его командировали в город Чимкент, что в Казахстане, и присвоили звание старшего сержанта. В ноябре 1942 года Кожедуб служил командиром 240-й истребительного авиационного полка 302-й истребительной авиационной дивизии, формирующийся в Иваново.

В марте 1943 года был переломный момент в судьбе Кожедуба - в составе дивизии он вылетел на Воронежский фронт. В своем первом бою он один атаковав шесть "Мессершмитов", тогда как его самолет Ла-5 был буквально изрешечен. Бронеспинка спасла его от зажигательного снаряда. Подлетая к аэродрому, его случайно обстреляли советские зенитчики. В самолет попало 2 зенитных снаряда. Но что бы ни случилось, обвиненный прежде в "медлительности" летчик всегда успевал посадить свой самолет, независимо от характера повреждений.

Кстати, истребитель конструкции Лавочкина был любимым самолетом Ивана. Он любил его за скорость и маневренность. Трудно поверить, но все основные детали самолета были выполнены из дерева - сосны и березы. В обшивке - никакого металла. Воевать на такой машине было нелегко - она сгорала в воздухе мгновенно. Кабина иногда нагревалась до 60 градусов.

Иван Кожедуб и его истребитель

После неудачного первого раза его хотели "списать на землю" за профнепригодность, перевести на пост оповещения не дал командир полка. Летом 1943 года Кожедубу присвоили звание младшего лейтенанта, потом зачислили замкомандиром эскадрильи.

Во время своего 40-го вылета, 6 июля 1943 года на Курской дуге, он сбил свой первый немецкий самолет-бомбардировщик Юнкерс Ю-87. На следующий день сбил второй, а 9 июля сбил сразу 2 истребителя Bf-109. 4 февраля 1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолетов противника старший лейтенант Кожедуб получил первое звание Героя Советского Союза.

При себе у летчика всегда был блокнот, в котором он разбирал ошибки, оставлял схемы-чертежи атаки, которые позже вошли в учебники для летчиков-истребителей. Кожедуб писал, что "сбить самолет - не рукой махнуть. От желания до умения дистанция очень большого размера... чтобы побеждать врага, нужно знать его сильные и слабые стороны", - так считал Иван Кожедуб.

19 августа 1944 года капитан Кожедуб был удостоен второй медали "Золотая Звезда" за 256 боевых вылетов и 48 сбитых самолётов противника.

В автобиографии Кожедуб пишет, что в 1945 году он сбил два американских самолета P-51 "Мустанг" ВВС США, которые атаковали его, приняв за немецкий самолет.

Последний бой Кожедуб провел 17 апреля 1945 года в небе над Берлином, где сбил бил 2 FW-190.

18 августа 1945 года он получил Третью медаль "Золотая Звезда" за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу, проявленную на фронтах войны. Впрочем, сам Кожедуб всегда говорил, что у него есть еще четвертая звезда - жена Вероника, с которой они вместе прожили 45 лет. За эти годы они ни разу не поссорились и не повысили голос друг на друга. Даже в зрелом возрасте Иван Никитович придумывал для жены ласковые имена, всегда дарил цветы и подарки.

Четвертая золотая звезда Кожедуба - жена Вероника

Сын Никита и дочь Наташа. Фото: www.profilib.net

О Кожедубе говорили как про отличного и меткого стрелка, который любил атаковать сзади сверху или сзади снизу на дистанции 200-300 метров. Он редко приближался к противнику ближе, чтобы не попасть под обломки. Фирменную тактику Кожедуба прозвали "атака с земли". Он же описывал ее двумя словами - "ошеломляющая стремительность".

На счету Кожедуба 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев, 62 сбитых вражеских самолета, каждый из которых мог оказаться последним. Всего Кожедуб, которого немцы ни разу не сбили, уничтожил 18 пикировщиков Ю-87, став рекордсменом.

Кожедуб освоил десятки типов машин и летал до конца 1960-х (ему было 50 лет), прошел войну без единой царапины. После Великой Отечественной Иван Кожедуб воевал в Корее, служил в академии Генштаба, командовал воздушной армией, военным округом. В 1970 году ему присвоили звание генерал-полковника авиации, а в 1985 году он получил звание маршал.

Был депутатом последнего советского Съезда народных депутатов. В марте 1990 года произнес жестую речь о ситуации в стране.

"Мы с глубокой болью и тревогой видим, как усиливаются попытки экстремистских, антисоветских сил расколоть единство нашего многонационального государства, искусственно посеять вражду между народами, демонтировать социалистические завоевания, создать хаос в стране. Пора переходить в наступление против контрреволюционных сил. Промедление смерти подобно", - заявил с трибуны Съезда Кожедуб.

Скончался он 8 августа 1991 года после инфаркта. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.