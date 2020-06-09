Штаб Операции объединенных сил сообщает о частичном возобновлении работы пунктов пропуска на Донбассе уже с завтрашнего дня, 10 июня. Правда, откроются только два КПВВ - по одному в Донецкой и Луганской областях, их график - с 11:00 до 14:00.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Так, сообщается о возобновлении с 10 июня работы таких украинских пунктов пропуска на Донбассе:

КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк – Курахово". Для автомобильного сообщения.

КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье – Новоайдар". Для пешего сообщения.

В штабе заявляют, что пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00.

При въезде на подконтрольную Украине территорию людям будут измерять температуру. Кроме того, все проезжающие через КПВВ должны быть в защитной маске (респираторе) и соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.

Также все въезжающие на подконтрольную территорию должны быть согласны на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервацию.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

гражданам, которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска). Таким лицам не нужно будет проходить самоизоляцию.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Напомним, ранее глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что выступает против открытия КПВВ "Станица Луганская" - единственного в Луганской области.

Также против открытия КПВВ на Донбассе высказывался председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.