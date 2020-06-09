В Штабе ООС объявили об открытии двух КПВВ на Донбассе с 10 июня. Фото: Facebook/ Державна прикордонна служба України

Штаб Операции объединенных сил сообщает о частичном возобновлении работы пунктов пропуска на Донбассе уже с завтрашнего дня, 10 июня. Правда, откроются только два КПВВ - по одному в Донецкой и Луганской областях, их график - с 11:00 до 14:00. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. 

Так, сообщается о возобновлении с 10 июня работы таких украинских пунктов пропуска на Донбассе

  • КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк – Курахово". Для автомобильного сообщения.
  • КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье – Новоайдар". Для пешего сообщения.

В штабе заявляют, что пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00.

При въезде на подконтрольную Украине территорию людям будут измерять температуру. Кроме того, все проезжающие через КПВВ должны быть в защитной маске (респираторе) и соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки.

Также все въезжающие на подконтрольную территорию должны быть согласны на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервацию.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется:

  • при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
  • гражданам, которые едут для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые их сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска). Таким лицам не нужно будет проходить самоизоляцию.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Штаб ООС рассказал об открытии пунктов пропуска на Донбассе. Скриншот: Facebook

Штаб ООС рассказал об открытии пунктов пропуска на Донбассе. Скриншот: Facebook

Напомним, ранее глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что выступает против открытия КПВВ "Станица Луганская" - единственного в Луганской области.

Также против открытия КПВВ на Донбассе высказывался председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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