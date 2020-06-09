Правительство Польши планирует до 11 июня обнародовать информацию об открытии границ, закрытых из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского, сообщает "Укринформ".

"В ближайшие дни будет объявлено решение по этому делу - еще перед праздником Божьего тела (11 июня – Ред.)", - сказал Каминский.

По его словам, правительство анализирует эпидемиологическую ситуацию в Европе и во всем мире, чтобы принять "безопасное и оптимальное решение".

Ранее мы писали, что польские власти только готовятся возобновить международное авиасообщение после 16 июня.

Так же сообщали, что в Польшу прибыли два самолета с легальными украинскими заробитчанами.

Кроме этого "Страна" передавала, что Зеленский заявил, что специально хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой.