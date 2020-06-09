Известного российского актера Михаила Ефремова, который вечером 8 июня устроил пьяное ДТП в центре Москвы, после допроса отпустили под подписку о невыезде. Однако в момент принятия этого решения водитель авто, в которое врезался Ефремов, был жив. Теперь же, после смерти мужчины, артиста могут арестовать.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что следователь может вынести ходатайство об аресте в ближайшее время. Сергей Захаров, водитель фургона, в который врезался Ефремов, умер сегодня 9 июня в 05:00 в московской больнице. Установлена причина его смерти: сломанные ребра пробили легкие, после чего открылось внутреннее кровотечение. Врачи не смогли его остановить.

Отметим, что по факту ДТП ранее уже завели производство - по ч.2 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 7 лет. Однако, как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, уголовное дело, скорее всего, будет переквалифицировано с ч. 2 на ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла около 21:45 на Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем внедорожнике Grand Cherokee пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном "Лада". "Страна" публиковала все подробности, которые известны о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.

Также мы писали, что по данным очевидцев, актер в момент аварии был пьян: он едва стоял на ногах. Проведенная экспертиза подтвердила, что Ефремов находился в состоянии опьянения.