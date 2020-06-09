В Конгрессе США намерены обсудить новые санкции в отношении Китая, Ирана и России. С соответствующим предложением собирается выступить конгрессмен от штата Флорида сенатор-республиканец Грег Стьюби.

Об этом он заявил в эфире Fox Business.

По словам Стьюби, он представит проект новых санкций во вторник, 9 июня. По мнению сенатора, изменится также внешнеполитический международный подход к России, Китаю и Ирану.

Также Грег Стьюби заявил, что новые ограничительные меры имеют отношение к истечению срока оружейного эмбарго по Ирану. Также республиканцы хотят предложить запретить финансовую помощь США Ливану.

Напомним, на прошлой неделе демократы и республиканцы подали на утверждение в Конгресс новый пакет санкций против "Северного потока - 2".

Также мы писали, что ранее в США одобрили санкции против Китая из-за притеснения уйгуров.