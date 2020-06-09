Водитель фургона, в который вечером 8 июня лоб в лоб на огромной скорости влетел на внедорожнике пьяный актер Михаил Ефремов, умер в московской больнице.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Сергей Захаров, пострадавший в аварии с Михаилом Ефремовым, скончался в больнице в отделении реанимации. Его смерть констатировали в 05:00", - сказано в сообщении.

Добавим, что Захаров попал в клинику с открытым переломом бедра, переломами ребер и закрытой черепно-мозговой травмой, как рассказали источники в полиции.

Отметим, что сама авария произошла около 21:45 на Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем внедорожнике Grand Cherokee пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фургоном "Лада".

По факту смертельного ДТП уже завели уголовное дело - по ч.2 ст. 264 УК РФ. Ее санкция предусматривает до 7 лет.

По данным очевидцев, актер в момент аварии был пьян: он едва стоял на ногах. Проведенная экспертиза подтвердила, что Ефремов находился в состоянии опьянения. Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде.