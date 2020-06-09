Президент Владимир Зеленский рассматривал возможность специально заразиться коронавирусом, чтобы продемонстрировать украинцам реальность угрозы. По его мнению, это помогло бы людям понять, что это страшно.

Об этом пишет "Украинская правда".

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сказал Зеленский.

Впрочем, по словам президента, в итоге от такой идеи решили отказаться. Хоть он сам и не боится заболеть Covid-19, но это был бы перебор. Также, по словам Зеленского, его не простила бы семья: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

Напомним, недавно Владимир Зеленский призвал украинцев носить маски и соблюдать дистанцию.

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