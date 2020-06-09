Вчера, 8 июня, в Гааге начался второй этап судебных заседаний по делу катастрофы Boeing MH17 на Донбассе в 2014 году.

Сторона обвинения уже заявила судьям о том, какие версии трагедии она рассматривала. Среди них - взрыв на борту лайнера, атака военного самолета, использование различных зенитных ракетных установок (ЗРК), включая "Бук".

Объем дела вырос, превысив на данный момент 40 000 страниц. Судья-председатель Хендрик Стинхейс в ходе заседания заявил, что к материалам судебного расследования будет приобщено и недавнее интервью Игоря Гиркина (Стрелкова) украинскому журналисту Дмитрию Гордону, как передает DW.

Напомним, сам Гордон после неоднозначной реакции на это интервью, заявил о том, что все проходило в рамках спецоперации СБУ, а сами "флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге".

Добавим, что вчера на суде о роли России, которая отрицает свою причастность к катастрофе Boeing, упоминалось лишь вскользь. Помимо прочего, представитель обвинения прокурор Деди Вои-А-Цой сказала, что "Россия играла и играет важную роль" в событиях на Донбассе, пообещав позднее остановиться на этом подробнее.

Сами эти события прокурор описала как "вооруженный конфликт между украинской армией и несколькими вооруженными группами". При этом Вои-А-Цой сказала, что обвинение использует обобщающий термин "сепаратисты", хотя, по ее словам, многие из этих групп "не были гражданами Украины, которые хотели отделиться, а были гражданами России, приехавшими в Украину воевать".