Окружение актера Михаила Ефремова, который вчера 8 июня, в пьяном виде устроил тяжелое ДТП в центре Москвы, начало предпринимать определенные шаги по установлению контактов с родственниками пострадавшего в аварии водителя Сергея Захарова.

Напомним, сам он сейчас в тяжелом состоянии в клинике и находится в реанимации.

А представители Михаила Ефремова уже вывезли его жену из больницы. Женщина находится в тяжелом эмоциональном состоянии и постоянно плачет.

Об этом передает Telegram-канал Mash, который и обнародовал видео, как плачущую женщину усаживают в автомобиль и увозят.

Напомним, что Михаил Ефремов на своем внедорожнике Grand Cherokee вылетел на встречку и влетел в фургон "Лада", за рулем которой и был Сергей Захаров - водитель-курьер интернет-магазина. В момент аварии 58-летний Сергей Захаров как раз и развозил товар.

Кстати, с 2018 года Ефремов получил 29 штрафов на сумму 81 000 рублей. Большая часть - за неоплату парковки.

Шесть раз Мировой суд заводил на актера административное дело и рассматривал меру пресечения. И каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь штрафовали.

Ранее "Страна" сообщала, что против актера Михаила Ефремова завели дело за ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет.