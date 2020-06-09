На Корейском полуострове новый виток напряженности. После того, как Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, резко раскритиковала Сеул за действия перебежчиков из Северной Кореи, которые запускали воздушные шары с агитационными листовками, Пхеньян решился на радикальные шаги.

Во вторник, 9 июня, КНДР "отрежет" все линии в Межкорейском офисе связи.

Об этом передает Голос Америки со ссылкой на ЦТАК, государственное информационное агентство КНДР.

Народ Северной Кореи "был возмущен коварным поведением властей Южной Кореи, с которыми нам еще предстоит иметь дело", - говорится в сообщении ЦТАК. В официальном заявлении звучат так же обвинения в адрес властей Южной Кореи, которые "безответственно разрешают перебежчикам наносить ущерб достоинству верховного руководства Северной Кореи".

"Это был признак враждебности ко всем нашим людям. Мы пришли к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызывают у нас разочарование", - говорится в официальном заявлении Пхеньяна.

В течение нескольких дней Северная Корея критиковала Южную Корею, угрожая закрыть Межкорейский офис связи и другие проекты, если Сеул не прекратит помогать перебежчикам отправлять листовки и другие материалы в КНДР.

Высокопоставленные лица КНДР, в том числе сестра лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон и вице-председатель Центрального комитета правящей Рабочей партии Кореи Ким Ен Чол, решили, что "работа на Юг должна стать работой против врага".

В качестве первого шага, сегодня в полдень, Северная Корея отрежет коммуникационные линии в Межкорейском офисе связи, а также, среди прочего, "горячие линии" между двумя военными и президентскими офисами.

Обе Кореи технически остаются в состоянии войны, потому что Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.

Ранее "Страна" сообщала, что стоит за исчезновением лидера Северной Кореи, после того как Ким Чен Ын вернулся.