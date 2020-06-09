Вчера, 8 июня, глава Минздрава Украины Максим Степанов на своем брифинге рассказал о том, что с 10 июня в Украине предусмотрен второй этап смягчения карантинных мер.

Однако, в связи с тем, что Киев (и еще семь областей Украины - Ред.) не готовы к смягчению карантинных мер по целому ряду показателей, пенсионерам столицы, тем кому от 60 лет и выше, могут порекомендовать оставаться дома до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Видео: КабМін

Вопрос восстановления ограничений на период карантина для людей в возрасте 60+ в Киеве относится к компетенции Киевской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напомнил глава Минздрава.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появилась карта распространения коронавируса по областям Украины на 8 июня.