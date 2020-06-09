Против актера Михаила Ефремова завели дело за ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет
Вчера вечером, 8 июня, в Москве произошло громкое ДТП. Известный актер Михаил Ефремов, на своем внедорожнике Grand Cherokee в центре города вылетел на встречную полосу и влетел в "Ладу".
Водитель последней госпитализирован в тяжелом состоянии, а против самого актера, который по свидетельству очевидцев едва держался на ногах, так как был сильно пьян, полиция завела уголовное дело.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
ДТП произошло в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади. Михаил Ефремов на своем внедорожнике развернулся через сплошную и практически лоб в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал.
"Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ", - уточнили в полиции.
Санкция этой статьи "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Ранее "Страна" сообщала, что экспертиза подтвердила, что актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП.