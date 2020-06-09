На фоне акций протеста в США рейтинг президента Дональда Трампа падает.

Это показывает новый опрос, результаты которого опубликовал сайт CNN.

Согласно исследованию, 38% граждан США одобряют то, как Трамп справляется со своими президентскими обязанностями, а 57% не одобряют. Это худший рейтинг одобрения главы Белого дома с января 2019 года.

В гонке за президентское кресло Трамп на 14 очков отстает от Джо Байдена. Первого поддерживают 41% избирателей (самый низкий уровень поддержки Трампа с апреля 2019 года), а его конкурента Байдена - 55% (самый высокий показатель у этого кандидата с момента старта кампании).

Опрос также показал, что общественность не одобряет отношения Трампа к расовым проблемам (63%). А 65% респондентов считают, что реакция президента на недавние протесты была скорее вредной, чем полезной.

Подавляющее большинство американцев считают, что мирные протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%). Примерно четверть (27%) полагают, что насильственные протесты в ответ на жестокость полицейских наносят вред афроамериканцам.

Расовые отношения имеют важное значение для 60% сторонников демократов и для 18% приверженцев республиканцев. Большинство чернокожих избирателей также называют их чрезвычайно важными (61%). Это почти в два раза выше аналогичного показателя опроса 2015 года (тогда так считали только 34% чернокожих).

В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.

Байден также опережает Трампа в плане усилий по преодолению коронавируса (55% против 41%) и проявления лидерских качеств в период кризиса (55% против 41%). Трамп превосходит соперника только в одном: ему больше доверяет управление экономикой (51% против 46% Байдена).

Поддержка Трампа ограничена за пределами его собственной партии. Среди не определившихся с партийными симпатиями 52% говорят, что поддерживают Байдена, и 41% - что Трампа. Только 37% таких людей одобряют действия Трампа во главе страны.

Лишь 1% сторонников демократов заявили, что выбрали бы Трампа, если бы выборы состоялись сегодня.

У Байдена больше процент поддержки среди чернокожих американцев, чем среди белых (52% среди афроамериканцев против 33% среди белых). Кроме того, избиратели в возрасте также склонны симпатизировать Байдену (51% потенциальных избирателей Байдена старше 65 лет).

Опрос проводился со 2 по 5 июня. Его участниками стали 1 259 совершеннолетних граждан США.

Ранее "Страна" приводила слова Трампа о том, что его рейтинг опережал бы рейтинг Байдена на 25%, если бы не расследования демократов о якобы связях президента с Россией.

Мы также сообщали, что в начале мая рейтинг Байдена начал было падать после секс-скандала.