Заслуженный актер России Михаил Ефремов во время ДТП на Смоленской площади в Москве был пьян, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

В понедельник в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cheroky Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован.

Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови, где был получен положительный результат.



"Экспертиза подтверждает состояние опьянения", - сказал Васенин.

Ранее "Страна" сообщила, что актер Ефремов в невменяемом состоянии устроил в Москве масштабное ДТП, а также опубликовала фото с места ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым.