В соцсетях Twitter и Instagram на днях стартовала акция с хэштегом #goBaldForBLM (побрейся наголо ради Black Lives Matter). В ней женщин призывали стричься под ноль, чтобы выразить солидарность с "черным майданом" в США. Однако на поверку флешмоб оказался шуткой и троллингом.

Акция GoBaldForBLM началась с популярного англоязычного коммьюнити 4chan. 4 июня анонимный пользователь опубликовал там пост, в котором призвал пользователей соцетей начать распространять тренд с бритьем головы в соцсетях. Сейчас пост удален, но в сети остались его скриншоты.



Автор предлагал женщинам, особенно белым, побриться в поддержку BLM. Дескать, избавившись от своих прямых волос, они покажут солидарность с темнокожими женщинами.

Вскоре в соцсетях, преимущественно в Twitter, начали появляться публикации с фотографиями женщин, сбривших волосы, с хэштегом GoBaldForBLM.

Однако через несколько дней выяснилось, что реальные женщины во флешмобе не участвовали. Запустившие его шутники создавали фейковые аккаунты и постили в них взятые из сети фото женщин, которые сбрили свои волосы задолго до #goBaldForBLM по разным причинам.

Например, один из самых популярных твитов с хэштегом #goBaldForBLM принадлежал профилю с именем Стефани МакФилдс. В нем пользовательница показала фото якобы до и после экстремальной стрижки, призвав других женщин сделать то же самое.

Однако оказалось, что Стефани не существует, а снимки в 2012 году сделала девушка по имени Мариэлл МакКинна. Она сбрила свои волосы в благотворительных целях, чтобы привлечь внимание к нуждам больных раком, и опубликовала фото на сайте колледжа Holly Cross.

Мариэлл МакКинна, которую выдавали за некую Стефани

Чтобы понять, что аккаунты и фото подделки, достаточно было найти источники, из которых взяты снимки. Многие изображения были опубликованы несколько лет назад и входили в подборки фотографий людей, победивших рак.

Флешмоб оказался лишь троллингом. Насколько известно, в реальности к нему никто так и не присоединился.

Зато, как писала "Страна", многие люди активно участвовали в другой акции, становясь на колени в знак скорби по убитому Джорджу Флойду. Так, в Канаде на колено опустился премьер Джастин Трюдо.

А в США лидеры демократов простояли в молчании на коленях почти 9 минут.