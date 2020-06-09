Рынки на карантине должны соблюдать несколько правил. Фото: Facebook/ viktor.liashko

В Украине с 8 июня в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача смягчены противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом в Facebook написал сам главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Чиновник привел ключевые правила, по которым с понедельника будут работать рынки:

  • работников можно допускать на рынок только после измерения температуры;
  • на входах на рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • на 10 квадратных метров площади должен быть всего один посетитель;
  • на рынок можно входить только в защитной маске;
  • следует дезинфицировать поверхности;
  • информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

Ляшко добавил, что смягчение не означает отмены карантина. И предупредил: без соблюдения указанных правил выход из карантина может затянуться.

Также он опросил свидетелей нарушений информировать Госпродпотребслужбу.

Скриншот из Facebook Виктора Ляшко

Ранее "Страна" сообщала, что Киев и семь областей Украины не готовы к снятию карантина.

Мы также писали, что несмотря на облегчение ограничений массовые развлекательные мероприятия остаются под запретом.

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