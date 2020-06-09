Главный санврач Украины смягчил правила работы рынков на карантине
В Украине с 8 июня в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача смягчены противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.
Об этом в Facebook написал сам главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Чиновник привел ключевые правила, по которым с понедельника будут работать рынки:
- работников можно допускать на рынок только после измерения температуры;
- на входах на рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- на 10 квадратных метров площади должен быть всего один посетитель;
- на рынок можно входить только в защитной маске;
- следует дезинфицировать поверхности;
- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.
Ляшко добавил, что смягчение не означает отмены карантина. И предупредил: без соблюдения указанных правил выход из карантина может затянуться.
Также он опросил свидетелей нарушений информировать Госпродпотребслужбу.
Ранее "Страна" сообщала, что Киев и семь областей Украины не готовы к снятию карантина.
Мы также писали, что несмотря на облегчение ограничений массовые развлекательные мероприятия остаются под запретом.