Новый министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд в Украину иностранного актера не может одновременно служить и основанием для запрета и фильмов с его участием.

"Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти… На мой взгляд одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "UA: Первый", комментируя исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие "черные списки" было прозрачным и понятным.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены", – добавил Ткаченко.

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре 2017 года звезду "Сватов" актера Добронравова внесли в "черный список" Министерства культуры Украины и теперь сериал могут официально запретить, а также о том, что сериал "Сваты" официально запретили показывать в Украине.