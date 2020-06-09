В сети появились первые фото с места аварии в Москве на Смоленской площади, которое прямо у здания МИД России устроил нетрезвый российский актер Михаил Ефремов.

Снимки опубликовал Телеграм-канал "РИА Новости".

На фотографиях полицейские и спасатели работают возле черного легкового автомобиля марки Jeep, принадлежащего Ефремову, и фургона с надписью "Дары моря и не только".

Водитель этого грузовика получил тяжелые травмы, его уже увезли в больницу.

Актер Михаил Ефремов выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. По словам очевидцев, артист очень пьян, сейчас он дает показания полицейским.

Ранее "Страна" публиковала запись момента самого ДТП.

Мы также писали, что актер нередко устраивает выходки в нетрезвом виде. Например, в Самаре он обматерил зрителей.