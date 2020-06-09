Вечером 8 июня российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москве.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как он, потеряв управление, пересек двойную сплошную и на большой скорости вылетел на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль. Водитель машины - доставщик еды Сергей Захаров - на момент подготовки материала находится в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Сам актер отделался легким испугом. Хотя даже испугаться он успел вряд ли, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У Ефремова подкашивались ноги, он едва стоял, показания дать не смог. Единственный вопрос, который в данной ситуации беспокоил актера, - сигарета, который он "стрелял" у Росгвардии и других водителей.

О том, что Михаил Ефремов любит выпить, известно далеко за пределами творческих кругов. Он неоднократно давал спектакли, будучи пьяным, и устраивал дебоши.

"Страна" собрала всю информацию, которая известна о ДТП и алкогольном пристрастии Ефремове.

Как Ефремов устроил ДТП в центре Москвы

Авария, виновником которой является 56-летней актер Михаил Ефремов, случилась в центре российской столицы. А именно на Смоленской площади, прямо возле главного офиса МИД РФ.

В отличие от Украины, понедельник в России не был государственным праздником. Передвигаться по городу на авто нужно на основании пропуска - как минимум 9 июня, когда эта мера отменяется.

Судя по состоянию Ефремова, с коронавирусом актер решил бороться путем принятия внутрь большой порции алкоголя.

На видео, опубликованном в Интернете, видно на автомобиль марки Jeep с Михаилом Ефремовым за рулем едет по пустой части дороги. Никакие сложные маневры делать не нужно - следует лишь слегка повернуть руль вправо. Однако Ефремов продолжает двигаться прямо и, даже не притормозив, на полном скорости врезается в фургон легкового типа.

Вскоре станет известно, что водитель того автомобиля госпитализирован в Институт Склифосовского с многочисленным травмами. Врачи начали бороться за его жизни прямо в "скорой", так как его состояние оказалось критическим.

На Михаиле Ефремове же, похоже, ни одной царапины. На кадрах видно, что он едва стоит на ногах. Актер одет в джинсы, футболку и пиджак. Его волосы взлохмачены. Жестом двух пальцев Ефремов показывает, что хочет закурить, но сигарет у него нет.

Другие участники дорожного движения, которые находятся на месте аварии и тоже едва не стали жертвами Ефремова, комментируют состояние актера так: "Он, с*ка, бухой в говно. Пи****с, чуть только что нас не ушатал". Другой москвич говорит: "Сейчас бы убил нас и всё. Я его еще сигареткой угостил, бл***".

Москвич говорит Ефремову: "Ты человека чуть не убил". Актер заплетающимся языком спрашивает: "Кто чуть не убил?" После чего он отправился просил закурить у бойца Росгвардии.

Пострадавшего в ДТП зовут Сергей Захаров, он водитель-курьер интернет-магазина еды. Компания знает о тяжелом состоянии своего сотрудника. В момент аварии Захаров развозил товар.

Мужчине диагностировали перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговая травму и травму внутренних органов. Ему прямо сейчас начнут проводить многочисленные операции.

Вместе с Михаилом Ефремовым в машине были два пассажира - актер Иван Стебунов и его жена Елена Власова. Об их состоянии неизвестно. Однако и сведений о травмах нет.

С заявлением в СМИ выступил сын актера - Никита Ефремов, который по уровню популярности в России уже перегоняет отца. Как минимум, среди молодой аудитории. Он снялся в популярном сериале "Восьмидесятые", "Оттепель" и других. "Это очень большая трагедия. Я сам нахожусь на эмоциях, мне эта вся ситуация больно отзывается", - сказал Никита Ефремов.

На месте ДТП Никиту Ефремова не видели, но туда приехал другой известный артист Сергей Гармаш. Он опроверг, что приехал поддержать Михаил Ефремова, сквозь зубы выдав, что случайно ехал мимо, увидел и остановился. Сергей Гармаш вышел из своего элитного авто в маске и трезвый. Мужчина, сопровождающий Гармаша, с кем-то говорил по телефону и недовольно сообщал собеседнику, что "тут куча журналюг".

На момент подготовки материала Михаила Ефремова задержала полиция. Самостоятельно сесть в полицейский "бобик" он не смог, его туда затащили сотрудники ДПС.

Год назад Владимир Путин подписал принятый Госдумой закон, которым ужесточается ответственность за пьяные ДТП.

За причинение тяжкого вреда здоровью водителю теперь грозит от 3 до 7 лет тюрьмы (было до 4 лет).

В случае смерти одного пострадавшего - от 5 до 12 лет (было от 2 до 7 лет).

Если в результате аварии погибли два человека и более, водитель получит от 8 до 15 лет колонии (было от 4 до 9 лет).

Состояние опьянения в России в случае ДТП определяется по результатам судебно-медицинской экспертизы. Концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять 0,3 и более граммов на 1 литр крови. Данные по исследованию крови Ефремова уже известны - подтверждено, что он был пьян.

Что касается предыдущих нарушений закона со стороны Ефремова, его уже шесть раз пытались арестовать за неуплату штрафов. За два года (с 2018-го) он получил 29 штрафов на сумму 81 тысяча рублей рублей, большая часть - за неуплату парковки.

Шесть раз Мировой суд заводил на него административное дело и рассматривал меру пресечения. И каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь штрафовали.

Михаил Ефремов любит выпить

Для поклонников кино не секрет, что Михаил Ефремов любит выпить.

В августе 2019 года он оказался пьяным в центре Москвы, когда там проходили протесты. Актер общался матом с ОМОНом.

В марте 2018 года Ефремов вышел на сцену Самарского театра оперы и балета в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он опоздал, а потом нецензурно оскорбил зрителей.

В 2016 году он перебрал со спиртным после фестиваля "Кинотавр", начал агрессивно вести себя в отеле. Посетителям гостиницы пришлось вызвать полицию, которая его утихомиривала.

Ефремова предлагали лишить его звания Заслуженного артиста России. Однако тогда за него вступились режиссер Владимир Бортко, который сейчас еще и депутат Госдумы от КПРФ, а также актер Михаил Пореченков.

Михаил Ефремов снялся в "Диверсанте", "Грозовых воротах", "Солдатах" и многих других фильмах и сериалах. Известен также по участию в проекте "Гражданин поэт", где выступал с политической сатирой. Читал рэп в роли Гоголя он и про Украину (на видео ниже).