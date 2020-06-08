Российский актёр Михаил Ефремов устроил в Москве масштабное ДТП, выехав на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с фургоном.

Видео момента ДТП, случившегося на Смоленской площади у здания МИД России, первым опубликовал канал Baza.

На записи видно, как автомобиль на повороте продолжает движение прямо, пересекает двойную сплошную линию и вылетает на встречную, где и врезается в другую машину.

На месте работают несколько бригад скорой помощи и полиция. Последняя уже задержала актера. Российские издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что его отправят на медицинское освидетельствование.

Водителя фургона с тяжёлыми травмами увезли в больницу. В отношении заслуженного актера России могут возбудить уголовное дело.

Очевидцы аварии в центре Москвы говорят, что Ефремов не мог сам сесть в полицейский автомобиль, его втащили и уже увезли на освидетельствование.

Прошлым летом "Страна" писала о гибели в ДТП режиссера и актера Игоря Хомского. Он несся на своем авто по Москве со скоростью не менее 120 км/ч и врезался в фуру.

Также мы рассказывали об аварии, в которую попал актер Алексей Панин.